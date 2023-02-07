Юные суворовцы Екатеринбурга собрали продукты для участников СВО

Груз отправят в зону СВО
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Воспитанники Суворовского училища Екатеринбурга собрали продукты и вещи первой необходимости, а также написали письма для участников специальной военной операции. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».
Коллектив училища и его воспитанники подключились к гуманитарной акции «Своих не бросаем!», все вещи и продукты были собраны добровольно. В итоге удалось собрать сладости, мучные изделия, крупы, консервы, а также чай и бутилированную воду.
В Екатерининском суворовском училище рассказывают, что к акции здесь отнеслись с энтузиазмом. В ближайшее время груз вместе с письмами отправят в зону проведения специальной военной операции.