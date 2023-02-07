В поселке под Сысертью улицы назовут в честь художников Пикассо, Леонардо Да Винчи и Клода Моне

Улицы в поселке под Сысертью будут названы в честь знаменитых европейских художников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Похоже, в Свердловской области найден поселок с самыми культурными жителями. Находится он под Сысертью и называется Бобровский. Ну а культурный он потому, что его улицы названы в честь известных на весь мир художников. Так, на портале правовой информации Сысертского городского округа появилось постановление о присвоении улицам поселка таких названий, как «улица Ван Гога», «улица Моне», «улица Пикассо», «улица Ренуара», «улица Да Винчи». Всего на улицах поселка будут увековечены имена 18 художников. Казалось бы, откуда у местных жителей такая любовь к живописцам? Но оказалось так назовут улицы не в самом Бобровском, а в коттеджном поселке рядом с ним.

- Эта территория расположена за границами поселка Бобровский. Это частная собственность, - объяснил «КП-Екатеринбург» Дмитрий Ковин, руководитель муниципального Центра градостроительства Сысертского городского округа. - У собственника земельного участка был разработан проект планировки с такими названиями улиц. Собственник сам выбрал такие наименования для своей территории и обратился к нам с заявлением о присвоении именно таких наименований для своих улиц.