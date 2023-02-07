На Урале мать четверых детей спряталась у друга, чтобы не платить алименты

Женщина не желала работать для обеспечения своих детей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мать четверых детей в возрасте от 9 до 17 лет, которая проживает в Верхотурском районе Свердловской области, не платила алименты на своих четверых детей, проживающих с отцом. Женщина не являлась по повестке в суд, не отрабатывала наказание в виде общественных работ, скрываясь у друга-собутыльника.

Женщина в последнее время жила к свекрови, но часто наведывалась к своему другу, проживающему в частном доме на этой же улице. Свое нежелание работать и платить алименты на детей нерадивая мать объяснила тем, что ей нужно налаживать личную жизнь.

Приставы активизировались после того, как суд принял решение взыскать половину всех доходов женщины в пользу детей.

- Мать не пожелала добровольно исполнять решение суда. Дважды она привлекалась за неуплату алиментов, суд назначил ей 100 часов обязательных работ. На прием к судебному приставу не пришла, поэтому был оформлен принудительный привод, - рассказывают в пресс-службе ФССП по Свердловской области.

Когда приставы прибыли к свекрови матери детей, то узнали, что женщина гостит у своего приятеля. После этого они отправились туда и составили рапорт о привлечении к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Задолженность матери перед детьми составляет около 200 тысяч рублей.