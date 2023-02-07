В исправительном центре Верхней Туры произошла массовая драка

ГУФСИН по Свердловской области проводятся проверки по фактам нарушения осужденными режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В исправительном центре Верхней Туры 5 февраля произошла массовая драка. Конфликт начался после того, как один из осужденных вернулся пьяным из магазина, куда был отправлен за продуктами. Мужчина 1980 года рождения, приговоренный к одному году принудительных работ.

- Находясь в спальном помещении, оборудованном камерой видеонаблюдения, протестуя против медицинского освидетельствования, нанес себе поверхностный порез левого предплечья лезвием от одноразового станка, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Сотрудники УФИЦ вызвали бригаду скорой помощи и наряд полиции. В это время другой осужденный начал драться с вернувшимся из магазина пьяным осужденным. К ним подключились другие находящиеся в УФИЦ – они пытались разнять дерущихся.

Сейчас ГУФСИН по Свердловской области проводятся проверки по фактам нарушения осужденными режима содержания в УФИЦ. Материалы направлены в правоохранительные органы.

Осужденные, устроившие драку, привлечены к ответственности. Им грозит изменение условий отбывания наказания на более строгие. К ответственности будут привлечены и сотрудники УФИЦ, допустившие конфликт.

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