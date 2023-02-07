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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 9:17

В исправительном центре Верхней Туры произошла массовая драка

Конфликт начался после того, как один из осужденных вернулся из магазина
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
ГУФСИН по Свердловской области проводятся проверки по фактам нарушения осужденными режима

ГУФСИН по Свердловской области проводятся проверки по фактам нарушения осужденными режима

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В исправительном центре Верхней Туры 5 февраля произошла массовая драка. Конфликт начался после того, как один из осужденных вернулся пьяным из магазина, куда был отправлен за продуктами. Мужчина 1980 года рождения, приговоренный к одному году принудительных работ.

- Находясь в спальном помещении, оборудованном камерой видеонаблюдения, протестуя против медицинского освидетельствования, нанес себе поверхностный порез левого предплечья лезвием от одноразового станка, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Сотрудники УФИЦ вызвали бригаду скорой помощи и наряд полиции. В это время другой осужденный начал драться с вернувшимся из магазина пьяным осужденным. К ним подключились другие находящиеся в УФИЦ – они пытались разнять дерущихся.

Сейчас ГУФСИН по Свердловской области проводятся проверки по фактам нарушения осужденными режима содержания в УФИЦ. Материалы направлены в правоохранительные органы.

Осужденные, устроившие драку, привлечены к ответственности. Им грозит изменение условий отбывания наказания на более строгие. К ответственности будут привлечены и сотрудники УФИЦ, допустившие конфликт.

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