В Свердловской области прощаются с молодой красавицей, погибшей в ДТП под Тюменью

После ДТП возбудили уголовное дело Фото: соцсети/УГИБДД по Тюменской области

В Свердловской области прощаются с молодой красавицей, погибшей 5 февраля в ДТП под Тюменью. Марию Кукарскую похоронят на ее малой родине - в селе Крутое Тавдинского района.

24-летняя девушка возвращалась домой в Тюмень от родителей, когда Porsche Panamera, в котором она ехала, вылетел с проезжей части и врезался в дерево. По словам знакомых Марии, за рулем спорткара был ее возлюбленный Николай Повалкин. Также в результате аварии погибла одна из двух собак, которых перевозили в клетках. Судьба второго животного - неизвестна.

- Николая уже отпустили из полиции. Он пояснил, что знал дорогу. Но не мог предположить, что так будет. Говорит, колесо вылетело с трассы, - рассказала «КП-Екатеринбург» подруга погибшей девушки.

После ДТП возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

- Проводятся следственные действия, в том числе назначено проведение автотехнической экспертизы с целью установления обстоятельств произошедшего, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МВД по Тюменской области.

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