Движение будет закрыто с 20 марта по 19 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на два месяца закроют движение по улице Чапаева в районе дома № 80/1. Перекрытие связано с проведением ремонта участка магистрали тепловой сети.

- Рабочие строительной компании «Капитал» закроют движение транспорта с 20 марта по 19 мая 2023 года, - предупредили в мэрии. - Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

В администрации города отметили, что после завершения работ строители восстановят все элементы нарушенного благоустройства.

Напомним, в Екатеринбурге почти на два месяца перекроют движение по улице Народной Воли. Планируется, что ограничения на участке от 8 Марта до Степана Разина будут действовать с 6 февраля по 30 марта.

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