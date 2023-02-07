Следить за выполнением плана будут главы районных администраций Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утвердили программу по выносу гаражей и стоянок. Постановление, подписанное главой города Алексеем Орловым, опубликовано на сайте администрации города.

В документе изменились целевые показатели по выносу металлических гаражей и будок охраны, расположенных в границах санитарно-защитных зон и охранных зонах коммунальных объектов, а также будок охраны несанкционированных стоянок.

У каждого района свой план. Следить за его выполнением будут главы районных администраций. На реализацию программы потратят больше 17 миллионов.

Напомним, глава Екатеринбурга Алексей Орлов также поручил главам администраций районов заняться незаконными ларьками. Они должны заключить контракты на вынос самовольно возведенных киосков и павильонов до 31 марта.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».