В уральских поездах дальнего следования без вагонов-ресторанов пассажиры смогут заказывать полноценное горячее питание

Фото из архива РЖД

Очередным этапом стало предоставление пассажирам возможности заказывать вкусные и полезные горячие блюда в поездах, в составе которых не курсируют вагоны-рестораны или вагоны-бистро. В настоящее время новая технология тестируется на СвЖД в поездах дальнего следования №50/49 сообщением Екатеринбург – Сургут и №59/60 сообщением Сургут – Москва.

В данных поездах появилось специальное оборудование для организации питания в пути следования. Во время поездки пассажиры могут заказать свежие блюда, приготовленные профессиональными поварами на фабриках-кухнях. Специальные холодильные установки, которые есть в поезде, позволяют поддерживать оптимальный температурный режим для хранения. Проводникам остается только разогреть блюдо в специальной печи и подать пассажиру в вагон.

Разнообразное меню понравится как взрослым, так и детям (для них есть отдельные блюда). Можно заказать полноценный завтрак, обед или ужин. Например, сырники, блинчики с различными топпингами, супы (борщ, солянка), мясные и рыбные блюда, десерты (медовик, чизкейк). Ознакомиться с полным ассортиментом и сделать заказ можно, обратившись к проводнику.

За первые дни работы сервиса (январь 2023 года) им уже воспользовались почти 2 тыс. пассажиров, которые заказали порядка 3 тыс. блюд. Наибольшей популярностью пользовались блинчики с вареной сгущенкой, куриная лапша, котлеты с гарниром из картофеля и чизкейки.