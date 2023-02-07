На Урале школьный автобус улетел в кювет

В автобусе находились 18 учащихся с 1 по 9 класс Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Туринском районе Свердловской области днем 6 февраля водитель школьного автобуса «ПАЗ», перевозивший детей по маршруту Шухруповское - Кокузово, улетел в кювет. По предварительным данным, он не справился с управлением. Прокуратура проводит проверку.

- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства, предъявляемых к организации пассажирских перевозок несовершеннолетних и содержанию автомобильных дорог, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

В автобусе находились 18 учащихся с 1 по 9 класс МАОУ «Шухруповская основная общеобразовательная школа». В ведомстве отметили, что во время ДТП, по предварительным данным, никто не пострадал - в медицинское учреждение учащиеся не обращались. Однако информацию эту еще уточняют. Школьников после происшествия отправили по домам.

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