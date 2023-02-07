В Екатеринбурге не планируют отменять концерт Инстасамки

Певицу обвиняют в пропаганде наркотиков и развращении молодежи. Фото: соцсети

В Екатеринбурге не планируют отменять выступление скандальной рэперши Инстасамки (Дарьи Зотеевой). После того как в пропаганде наркотиков и развращении несовершеннолетних ее обвинила член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, выступления певицы отменили в Сочи, Краснодаре, Пятигорске и Курске.

Концерт Инстасамки в Екатеринбурге должен пройти 27 марта в Концерт Холле «Свобода». Артистка выступит вместе со своим мужем Moneyken (Олег Еропкин).

- Информации об отмене нам не поступало. Надеемся, ее и не будет, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Свободы».

После заявлений Екатерины Мазуриной Инстасамка сообщила, что для российского тура она полностью поменяла программу и все то, что не раз вызывало раздражение и лишние вопросы, осталось в прошлом.

- Мы едем с программой без мата и без старого материала. На сцене вы не увидите никакого старого стиля и моих фирменных выходок, - уверяет певица.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Квинтэссенция пошлости и мата»: Роскомнадзор проверит концерт Инстасамки в Екатеринбурге. По просьбе прокуратуры Свердловской области выступление скандальной блогерши проверят на наличие пропаганды секса и наркотиков (подробнее)