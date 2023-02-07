В Екатеринбурге пожар вспыхнул в сауне, расположенной в подвале дома

В тушении пожара были задействованы девять единиц техники и 34 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ночью 7 февраля пожар вспыхнул в сауне, расположенной в подвале дома на Якова Свердлова, 62. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из помещения самостоятельно эвакуировались 20 человек

- В 02:51 поступило сообщение о пожаре. На площади 20 квадратных метров повреждена мягкая мебель и внутренняя отделка в двух комнатах банного комплекса, расположенного в подвальном помещении муниципального пятиэтажного жилого дома, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

К счастью, во время пожара, никто не пострадал. В тушении пожара были задействованы девять единиц техники и 34 человек личного состава. Пожарным удалось локализовать огонь в 03:25. Еще через восемь минут открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 04:57.

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