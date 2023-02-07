В Екатеринбурге сожгут зараженные розы из Нидерландов

На цветах нашли опасного вредителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на 210 цветах прибывших в аэропорт Кольцово из Ниднрдландов агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора нашли злостного карантинного вредителя - западный цветочный (калифорнийский) трипс.

- Он представляет опасность не только потому, что практически всеяден и уничтожает цветочные и декоративные растения, плодоносящие деревья, овощные посадки, но еще и может выступать переносчиком множества опасных заболеваний, например, вируса пятнистого увядания, или бронзовости, томата, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ввоз цветов запретили. Импортные розы сожгут.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге сожгут партию колумбийских гвоздик из Литвы зараженных карантинным вредителем. На них также обнаружили западного цветочного трипса.

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