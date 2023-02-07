В ближайшие дни столбики термометров покажут днем -2,-7 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область идет потепление. Об этом сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра. Вместе с повышением температуры в регионе также ждут снег.

- Температура воздуха повысится: ночью -8,-13 градусов, днем -2,-7 градусов, - рассказала Галина Шепоренко. - Надежда на выпадение небольшой порции снега может осуществиться в период 8-9 февраля, когда на Урал переместится атмосферный фронт.

Также синоптики дали прогноз на первые дни второй десятидневки февраля. Ожидается, что в этот период осадков будет также немного. При этом снег пройдет лишь местами. Температура воздуха 12-13 февраля ожидается ночью -15,-20 градусов, днем -7,-12 градусов.

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