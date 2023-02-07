В Нижнем Тагиле водитель Honda сбил ребенка и уехал

Водитель признался, что не сообщил о ДТП в Госавтоинспекцию и не вызвал медиков, так как растерялся Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле днем 6 февраля 43-летний водитель Honda Accord сбил девятилетнего мальчика и уехал. Ребенок обратился за помощью в ближайшую торговую точку. С ушибами мягких тканей головы его доставили в больницу и после осмотра отпустили. Сотрудники ГИБДД оперативно нашли водителя.

- Мужчина, управляя автомобилем Honda Accord, следуя со стороны Ленинградского проспекта в сторону улицы Алтайской, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода, - сообщили в отделении по пропаганде Нижнетагильского отдела Госавтоинспекции.

Медосвидетельствование показало, что водитель был трезв. Он рассказал сотрудникам ГИБДД, что после наезда он вышел из автомобиля, спросил у ребенка о его самочувствии, и, услышав ответ «все хорошо», продолжил движение дальше. Также мужчина признался, что не сообщил о ДТП в Госавтоинспекцию и не вызвал медиков, так как растерялся, а мальчик быстро убежал.

В полиции отметили, что мальчик, попавший под колеса иномарки, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за самовольные уходы из дома. В этот раз он убежал на прогулку без разрешения мамы, которая находилась на работе. Сотрудникам ГИБДД он заявил, что перебегал проезжую часть, не посмотрев по сторонам.

После случившегося сотрудники ПДН и ДПС планируют посетить семью и школу, где учится мальчик, чтобы проверить, учат ли ребенка правилам ПДД.

Водителю за оставление места ДТП грозит лишение прав на срок от 1 до 1,5 лет либо административный арест до 15 суток.

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