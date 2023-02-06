В «Кольцово» задержали и уничтожили опасный мед

Пассажир из Таджикистана привез в багаже мед в пластиковых бутылках. Фото: Управление Россельхознадзора по Свердловской области

В екатеринбургский аэропорт «Кольцово» из Таджикистана прибыл опасный мед, который изготовили в домашних условиях. Его в багаже пытался провезти пассажир. Продукт задержали сотрудники свердловского Россельхознадзора и таможенники.

- Подконтрольная ветеринарному надзору продукция была ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, без заводской упаковки и маркировки, - рассказали в Россельхознадзоре.

Пассажир из Таджикистана нарушил ветеринарно-санитарные требования. За это мужчину привлекли к административной ответственности. А запрещенную к ввозу продукцию решено было изъять и уничтожить.

Ранее в Екатеринбург из Литвы прибыли зараженные розы и гвоздики. Больше 500 срезов цветов проверили. В них нашли карантинного вредителя. Насекомое может переносить различные заболевания. Цветы также решили уничтожить.

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