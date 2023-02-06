В Екатеринбурге восстановили на работе эпидемиолога, которому вынесли замечание

Врача из Екатеринбурга восстановили на работе после вмешательства прокуратуры Фото: Мария ЛЕНЦ

В Екатеринбурге прокуратура помогла восстановить на работе эпидемиолога, которому ранее вынесли замечание. Женщина была отстранена еще в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратур Свердловской области.

Врача-эпидемиолога отстранили от работы в сентябре 2022 года. Тогда 26-летней женщине вынесли замечание.

- В ходе прокурорской проверки установлено, что учреждении нарушена процедура привлечения работника к дисциплинарной ответственности, поскольку отсутствуют документы, подтверждающие наличие ее вины, - рассказали в ведомстве.

Главному врачу больницы вынесли представление об устранении нарушений и протест на приказ о применении дисциплинарной ответственности. На данный момент врача уже восстановили на работе.

Ранее, в августе 2022 года, прокуратура также помогла восстановить трудовые права работницы медицинского учреждения. Ведомству удалось доказать, что отстранение от работы гинеколога было незаконным.

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