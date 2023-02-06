В Екатеринбурге осудят 62-летнего мужчину, по вине которого в аварии погибла женщина

Мужчина полностью признал свою вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудят 62-летнего местного жителя, по вине которого в аварии погиб человек. Во время разбирательства выяснилось, что все произошло 17 сентября прошлого года. Мужчина находился за рулем УАЗ-3909 и перевозил пассажирку, которая не была пристегнула.

В какой-то момент уралец превысил допустимую скорость, и его занесло на мокрой дороге, из-за чего машина вылетела на встречную полосу, где и произошло столкновение с Chevrolet Niva и Land Rover Freelander II.

- В результате нарушения водителем ПДД пассажирке автомобиля УАЗ причинены многочисленные травмы, в результате чего она скончалась в больнице, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчина полностью признал свою вину, уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека» передали на рассмотрение в суд.

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