Свердловчанин незаконно держал свиней и ослов у себя дома

Домашний скот содержался в неправильных условиях Фото: Олег ЗОЛОТО

Свердловчанин незаконно держал у себя дома свиней и ослов. Он не владел нужными документами на животных, а также они не имели клейма или чипа и не были вакцинированы. Об этом рассказали в свердловском Управлении Россельхознадзора.

В феврале 2023 года в Управление поступило обращение о незаконном содержали животных. Согласно законодательству, владельцы домашнего скота обязаны проводить хозяйственные и ветеринарные мероприятия. Также хозяин должен был правильно ухаживать за животным и предоставлять специалистам продукты животного происхождения для проведения экспертизы. Чего свердловчанин также не делал.

- По результатам проверки, Управлением гражданину выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации, - рассказали в Россельхознадзоре.

Ранее сотрудники свердловского Россельхознадзора обнаружили фальсифицированный продукт. Опасный сыр едва не попал на прилавки магазинов.

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