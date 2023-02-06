Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге за минувшие выходные автоинспекторы остановили сразу 19 пьяных водителей, примечательно, что пятеро из них сели за руль под действием наркотиков. Массовые проверки владельцев машин проходили с 3 по 5 февраля.

- Семь автовладельцев привлечены за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении двоих решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, - отметили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Кроме того, семь человек были задержаны за управление автомобилем без соответствующих документов, еще трое прав были лишены ранее.

- Не садитесь за руль в состоянии опьянения. За данное грубое нарушение ПДД предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, - напомнили в госавтоинспекции.

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