Троих свердловчан осудят за кражу денег из банкоматов

Мужчины повреждали банкоматы и забирали из них кассету с деньгами Фото: Иван ВИСЛОВ

Трое свердловчан предстанут перед судом за кражу денег из банкоматов. Они успели похитить больше 9,8 миллионов рублей. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Трое мужчин в возрасте 27, 49 и 50 лет с ноября 2020 года по март 2022 года ночами проникали в магазины и при помощи самодельных устройств повреждали банкоматы и забирали себе кассеты с деньгами. Для того, чтобы не быть пойманными, злоумышленники использовали похищенные регистрационные автомобильные номера. Таким образом они смогли украсть почти 10 миллионов рублей.

- Кроме того, злоумышленники пытались похитить средства на сумму свыше 10,2 млн рублей, однако не смогли до конца довести свои незаконные действия, - рассказали в ведомстве.

Уголовное дело за кражу, покушению на кражу, незаконное изготовление взрывчатки и другое направили в Первоуральский городской суд.

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