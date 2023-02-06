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НовостиОбщество6 февраля 2023 16:41

В Екатеринбурге патрульные поймали 37-летнего местного жителя, который перевозил наркотики

Полицейские заметили подозрительного прохожего на улице Амундсена
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Как оказалось, безработный мужчина приобрел запрещенные вещества для личного употребления

Как оказалось, безработный мужчина приобрел запрещенные вещества для личного употребления

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные поймали 37-летнего местного жителя, который перевозил наркотики. Полицейские заметили подозрительного прохожего вечером 4 февраля на улице Амундсена, при этом он сбросил на землю пакетик с неизвестным веществом.

- Сотрудники полиции изъяли сверток и направили на исследование. Впоследствии эксперты-криминалисты установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком - производным метилэфедрона весом 0,54 грамма, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Задержанного доставили в дежурную часть, как оказалось, безработный мужчина приобрел запрещенные вещества для личного употребления.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Подозреваемый задержан в административном порядке, - добавили в полиции.