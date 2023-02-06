Как оказалось, безработный мужчина приобрел запрещенные вещества для личного употребления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные поймали 37-летнего местного жителя, который перевозил наркотики. Полицейские заметили подозрительного прохожего вечером 4 февраля на улице Амундсена, при этом он сбросил на землю пакетик с неизвестным веществом.

- Сотрудники полиции изъяли сверток и направили на исследование. Впоследствии эксперты-криминалисты установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком - производным метилэфедрона весом 0,54 грамма, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Задержанного доставили в дежурную часть, как оказалось, безработный мужчина приобрел запрещенные вещества для личного употребления.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Подозреваемый задержан в административном порядке, - добавили в полиции.