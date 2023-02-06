На Урале покупатель отсудил у предпринимателя больше 740 тысяч за некачественную баню

Бизнесмен отказался возвращать деньги и предложил заменить баню, однако своего обещания не выполнил
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Урале покупатель отсудил у предпринимателя больше 740 тысяч рублей за некачественную баню. История началась в сентябре 2020 года, тогда мужчина приобрел каркас конструкции и заплатил за него 331 тысячу рублей.
Уже при приеме товара свердловчанин заметил существенные недостатки: не соответствовали габариты, отсутствовала вентиляция.
- В процессе эксплуатации выяснилось, что окна в конструкции установлены некачественно, а из-за плохого монтажа кровли стали гнить доски. Спустя год после покупки Владимир обратился к индивидуальному предпринимателю с претензией, - уточнили в пресс-службе свердловского областного суда.
Бизнесмен отказался возвращать деньги и предложил заменить баню, однако своего обещания не выполнил. После чего покупатель пошел в суд.
После череды разбирательств постановил присудить пострадавшему стоимость некачественного товара, убытки, неустойку, штраф и расходы на представителя, всего 740 тысяч рублей.