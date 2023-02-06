Врачи из Первоуральска помогли 73-летней женщине не остаться инвалидом

Методика не имеет аналогов по всей России. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Врачи с Урала разработали уникальную методику соединения фрагментов кости при помощи индивидуально изготовленного стержня. Она не имеет аналогов по стране. Накануне Первоуральские травматологи впервые провели такую операцию.

До этого внутрикостную операцию проводили только в нескольких больницах Свердловской области. Но недавно она начала использоваться и в других муниципалитетах. Авторами методики стали доктора медицинских наук из Уральского института травматологии и ортопедии имени Чаклина.

При помощи новой методики свердловские медики помогли поставить на ноги 73-летнюю пенсионерку. Женщина получила серьезнейшую травму бедра, из-за которой она могла остаться инвалидом.

- Операция - малоинвазивная, что позволило избежать большой кровопотери и дальнейших осложнений. Длилось вмешательство не дольше часа. И уже на третьи сутки пациентка смогла самостоятельно передвигаться при помощи ходунков. Если бы не данный метод, нам пришлось бы разрезать полностью бедро, чтобы получить доступ к месту перелома, - рассказал и.о. заведующего отделением травматологии Первоуральской городской больницы Дмитрий Привалов.

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