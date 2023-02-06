УГМК разрешили построить офисное здание в квартале небоскребов

Застройщик приступит к работам в ближайшее время Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Екатеринбург-Сити», которая принадлежит УГМК, получила разрешение на строительство офисного здания в квартале небоскребов, накануне экспертиза выдала положительное заключение.

По данным «Ъ-Урал», застройщик приступит к работам в ближайшее время.

- Мы подали документы на получение разрешения на строительство. Думаю, что на этой или на следующей неделе его получим и приступим к строительству объекта, - отметил гендиректор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Ранее стало известно, что компания Павла Дацюка построит апарт-отель за «Домом контор» рядом с уже существующим комплексом «Радиус» до 2028 года. Информация об этом опубликована на сайте администрации Екатеринбурга.

Также в материалах, опубликованных на сайте мэрии, сообщается, что в здании будет 30 этажей. В гостинице будет 395 номеров на 500 постояльцев, с подземным паркингом на 39 машиномест и открытой автостоянкой на три машиноместа.

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