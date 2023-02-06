В центре Екатеринбурга автомобиль столкнулся с трамваем

На пересечении улиц аварии происходят часто Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга вечером 6 февраля столкнулся автомобиль и трамваем №18. Об этом сообщил очевидец в сообществе «ZLOY_EKB» во «ВКонтакте».

Со слов очевидцев, ДТП в этом месте не редкость. В этот раз обошлось без серьезных последствий.

- В аварии постиравших нет, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе городского ГИБДД.

Ранее в Каменске-Уральском произошла авария. Три человека пострадали в столкновении машины такси и фуры. По предварительной версии, 36-летний водитель иномарки Daewoo Nexia уснул за рулем, из-за чего вылетел на встречную полосу.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Из-за ДТП движение на данном участке дороги было парализовано, - рассказали в Госавтоинспекции.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».