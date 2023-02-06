В свердловском поселке мужчина зарезал своего друга

Теперь нападавшему грозят 10 лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловском поселке Арти мужчина зарезал своего друга. Уральцы вместе выпивали и поссорились. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Инцидент произошел в конце августа 2022 года. Неоднократно судимый 59-летний уралец по прозвищу «Краб» с ножом накинулся на своего знакомого во время словесной перепалки.

- Он нанес своему оппоненту один удар в область груди. От полученного колото-резаного ранения потерпевший скончался через непродолжительное время на месте происшествия, - рассказали в ведомстве.

На мужчину завели уголовное дело. Накануне суд вынес ему приговор. Мужчина отправится на десять лет в исправительную колонию особого режима.

Ранее в Екатеринбурге мужчина также во время ссоры напал на своего знакомого с ножом. Пострадавшего доставили в больницу с проникающим ранением брюшной полости. 25-летний нападавший в преступлении уже сознался.

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