Футбольный клуб «Урал» сыграл вничью в товарищеском матче с «Зенитом»

Петербуржцы первыми открыли счет в игре. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с питерским «Зенитом» в рамках плановых сборов перед второй частью розыгрыша РПЛ. Игра, проходившая в Объединенных Арабских Эмиратах, завершилась со счетом 1:1.

Петербуржцы первыми открыли счет в игре, уже к 15 минуте первого тайма они провели результативную атаку усилиями Алексея Сутормина и Александра Ерохина. «Шмели» на этот гол ответили точным ударом Алексея Каштанова, а ассистировал ему Александр Юшин.

- Боевая ничья 1:1. Голом за нашу команду отметился Леша Каштанов, - коротко прокомментировали итог матча в пресс-службе ФК «Урал».

Напомним, «Урал» проведет шесть товарищеских матчей в ОАЭ. Так, «шмелям» предстоит дважды сыграть с питерским «Зенитом» и московским «Локомотивом», также соперниками стали «Арарат», «Пловдив» и «Левски».

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