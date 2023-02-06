На территории парка «Бажовские места» ввели карантин по бешенству

Ограничительные меры будут действовать до 23 марта в радиусе трех километров от эпизоотического очага Фото: Михаил ФРОЛОВ

На территории природного парка «Бажовские места» ввели карантин по бешенству, как выяснилось, там нашли и убили зараженную волчицу. Ограничительные меры будут действовать до 23 марта в радиусе трех километров от эпизоотического очага.

На это время запрещается посещение территории посторонними лицами, ввоз, вывоз восприимчивых животных, снятие шкур с трупов восприимчивых животных, проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, - уточнили в пресс-службе сысертской ветеринарной станции.

Ранее стало известно, что в двух районах Екатеринбурга ввели карантин по бешенству, ограничения будут действовать до 16 марта в Верх-Исетском районе и микрорайоне Широкая Речка.

Такие меры введены из-за выявления случая бешенства у собаки. Распоряжение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева было опубликовано в «Екатеринбургском вестнике».