В Каменске-Уральском три человека пострадали в столкновении машины такси и фуры

Пострадавшие рассказывают, что водитель ехал быстро, открывал окно и периодически закрывал глаза. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Каменске-Уральском в ДТП с участием машины такси и фуры Volvo пострадали три человека. Авария произошла утром 6 февраля на улице 1-я Синарской. По предварительной версии, 36-летний водитель иномарки Daewoo Nexia уснул за рулем, из-за чего вылетел на встречную полосу.

- В ДТП пострадали водитель и два пассажира: 36-летняя женщина и ее 16-летняя дочь, автомашины «Деу-Нексия». Бригадой скорой помощи пострадавших госпитализировали в городскую больницу, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Известно, что водитель такси имеет 18-летний стаж вождения, он вез пассажиров из села Черемухово в Красногорский район города Каменска-Уральского. Пострадавшие рассказывают, что он ехал быстро, открывал окно и периодически закрывал глаза.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Из-за ДТП движение на данном участке дороги было парализовано, - добавили в Госавтоинспекции.

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