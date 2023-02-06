Жители Екатеринбурга считают Дом Севастьянова визитной карточкой города

За этот памятник архитектуры проголосовали 37 % респондентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга считают Дом Севастьянова на Плотинке визитной карточкой уральской столицы, за этот памятник архитектуры проголосовали 37 % респондентов. Такие данные опубликовала пресс-служба администрации.

- Вторым по популярности вариантом ответа оказалась набережная Городского пруда (19 %), а третьим – здание администрации города Екатеринбурга (13 %), - рассказали в пресс-службе мэрии.

Также среди предложенных вариантов были городской зоопарк, Водонапорная башня, Храм-на-Крови, памятник Татищеву и де Геннину, а также ТЦ «Высоцкий».

А вот меньше всего голосов набрала стела Европа – Азия, с 1% набранных голосов она замкнула рейтинг.