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НовостиОбщество6 февраля 2023 12:54

Жители Екатеринбурга считают Дом Севастьянова визитной карточкой города

За этот памятник архитектуры проголосовали 37 % респондентов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
За этот памятник архитектуры проголосовали 37 % респондентов

За этот памятник архитектуры проголосовали 37 % респондентов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга считают Дом Севастьянова на Плотинке визитной карточкой уральской столицы, за этот памятник архитектуры проголосовали 37 % респондентов. Такие данные опубликовала пресс-служба администрации.

- Вторым по популярности вариантом ответа оказалась набережная Городского пруда (19 %), а третьим – здание администрации города Екатеринбурга (13 %), - рассказали в пресс-службе мэрии.

Также среди предложенных вариантов были городской зоопарк, Водонапорная башня, Храм-на-Крови, памятник Татищеву и де Геннину, а также ТЦ «Высоцкий».

А вот меньше всего голосов набрала стела Европа – Азия, с 1% набранных голосов она замкнула рейтинг.