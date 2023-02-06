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НовостиЭкономика6 февраля 2023 12:35

В Москве на выставке презентуют разработки в авиационной отрасли

Мероприятие пройдет 7 и 8 февраля
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Перспективы отечественной авиационной отрасли обсудят на выставке в Москве

Перспективы отечественной авиационной отрасли обсудят на выставке в Москве

Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 и 8 февраля 2023 года в Москве компании из регионов представят новейшие разработки в авиационной отрасли для импортонезависимого развития на Национальной выставке гражданской авиации NAIS.

В мероприятии примут участие более 100 российских компаний, включая ведущий аэропортовый холдинг России «Аэропорты Регионов», в который входит международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Также здесь представят высокотехнологичные продукты компании Китая и Беларуси.

В этом году проведение NAIS приурочили к 100-летию гражданской авиации России. Выставку проведут в десятый раз, она посвящена российским технологиям для развития и поддержания инфраструктуры гражданской авиации страны.