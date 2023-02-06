За пять дней было убито шесть собак. Фото: Татьяна Владимирова

В полиции прокомментировали массовый расстрел собак в Дегтярске. О шести телах убитых животных стало известно в конце января.

По словам местных жителей, неизвестный мужчина ходит по улицам с ружьем и убивает животных. Среди них домашние и уличные, но стерилизованные и привитые от бешенства собаки. Теперь жители Дегтярска боятся, что догхантер может добраться и до людей.

- Пули, которые вытащили из тел животных, были из пневматического оружия. Сотрудники полиции начали проверку, чтобы выявить владельцев такого вида оружия, - сообщили в пресс-службе полиции в Ревде.

В ведомстве также добавили, что новых случаев расстрела зарегистрировано не было.

Ранее мы писали, что власти Дегтярска также пообещали проконтролировать ситуацию.