Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 февраля 2023 11:58

В полиции прокомментировали массовый расстрел собак в Дегтярске

Животные были убиты из пневматического оружия
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
За пять дней было убито шесть собак. Фото: Татьяна Владимирова

За пять дней было убито шесть собак. Фото: Татьяна Владимирова

В полиции прокомментировали массовый расстрел собак в Дегтярске. О шести телах убитых животных стало известно в конце января.

По словам местных жителей, неизвестный мужчина ходит по улицам с ружьем и убивает животных. Среди них домашние и уличные, но стерилизованные и привитые от бешенства собаки. Теперь жители Дегтярска боятся, что догхантер может добраться и до людей.

- Пули, которые вытащили из тел животных, были из пневматического оружия. Сотрудники полиции начали проверку, чтобы выявить владельцев такого вида оружия, - сообщили в пресс-службе полиции в Ревде.

В ведомстве также добавили, что новых случаев расстрела зарегистрировано не было.

Ранее мы писали, что власти Дегтярска также пообещали проконтролировать ситуацию.