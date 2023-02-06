На Урале поймали парня, который обманывал пенсионеров по схеме «Родственник попал в ДТП»

Теперь полицейские проверяют молодого человека на причастность к аналогичным преступлениям. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Качканаре задержали 23-летнего парня из Белгорода, который отбирал деньги у пенсионеров по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Его жертвами стали как минимум два человека: он представлялся бабушкам их внуком и рассказывал про страшную аварию.

- В итоге старушки, не перепроверив информацию у своих родных, отдавали свои накопления прибывшему курьеру. Одна женщина после долгих уговоров передала аферисту 300 тысяч рублей, а вторая – 250 тысяч, - уточнил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Теперь полицейские проверяют молодого человека на причастность к аналогичным преступлениям не только на территории Урала.

- Задержанный гражданин в содеянном полностью раскаялся, вину признал. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, это будет первое знакомство с пенитенциарной системой. Расследование продолжается, - добавил полковник Горелых.

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