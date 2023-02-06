Фото: администрация Екатеринбурга

В Екатеринбурге выставили на продажу имущество скандальной столовой «Золушка» на Байкальской, 38. Информация об этом появилась на сайте администрации города.

- Начальная цена продажи имущества - 28 миллионов 774 тысячи 393 рубля, «шаг аукциона» составляет 5 % от начальной цены, размер задатка - 20 % от начальной цены продажи имущества, - сообщается на сайте мэрии.

Принять участие в торгах приглашают представителей малого и среднего бизнеса. Аукцион состоится 27 февраля в 10:00 на Уральской электронной торговой площадке.

Напомним, в 2018 году директора школьной столовой «Золушка» Дениса Мардарьева уволили после того, как прокуратура проверила, чем на его предприятии кормили детей. «Золушка» закупала продукты и готовила для школ № 64, 74 и 140 Екатеринбурга. Десятки детей из этих школ обращались в больницу с болью в животе. После проверки специалисты выявили многочисленные нарушения и внесли представления главе администрации Александру Якобу.

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