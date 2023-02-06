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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 10:36

На Кольцовском тракте сгорел цементовоз

Из-за возгорания было затруднено движение
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На девятом километре Кольцовского тракта утром 6 февраля сгорел цементовоз. По данным МЧС, на площади 10 квадратных метров огнем оказалась повреждена кабина машины.

- В 11:31 поступило сообщение о пожаре. В 11:43 пожарные локализовали огонь, в 11:47 открытое горение было ликвидировано, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

На месте пожара работали 10 человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники. Пострадавших нет.

Отметим, что из-за возгорания цементовоза на участке Кольцовского тракта было затруднено движение.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Напомним, в Железнодорожном районе Екатеринбурга 12 января сгорела «Газель». Пожар произошел на улице Технической. Площадь пожара составила восемь квадратных метров. Спасателям удалось его потушить за пять минут. Машина сгорела полностью.

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