На Кольцовском тракте сгорел цементовоз

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На девятом километре Кольцовского тракта утром 6 февраля сгорел цементовоз. По данным МЧС, на площади 10 квадратных метров огнем оказалась повреждена кабина машины.

- В 11:31 поступило сообщение о пожаре. В 11:43 пожарные локализовали огонь, в 11:47 открытое горение было ликвидировано, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

На месте пожара работали 10 человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники. Пострадавших нет.

Отметим, что из-за возгорания цементовоза на участке Кольцовского тракта было затруднено движение.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Напомним, в Железнодорожном районе Екатеринбурга 12 января сгорела «Газель». Пожар произошел на улице Технической. Площадь пожара составила восемь квадратных метров. Спасателям удалось его потушить за пять минут. Машина сгорела полностью.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».