В Нижнем Тагиле сотрудник комиссионного магазина подозревается в краже более 700 тысяч

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 33-летний сотрудник комиссионного магазина на Черноисточинском шоссе, 7/4, подозревается в краже более 700 тысяч. По версии следствия, он забирал деньги покупателей, не проводя их через кассу, когда те рассчитывались наличными. Уличил в преступлении работника владелец комиссионки. Сейчас сотрудники полиции ищут свидетелей.

- Просьба ко всем покупателям, которые приобрели товар в этом магазине с сентября 2021 года по июль 2022 года через продавца - молодого мужчину и рассчитались наличными, обратиться в дежурную часть отдела полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435)97-65-02. Ваши свидетельские показания очень важны, - рассказали в полиции Нижнего Тагила.

Отмечается, что товар свидетелей, который они приобрели в магазине, принадлежит им на законных основаниях и останется в их пользовании.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».