Фото: группа во «ВКонтакте» «Администрация Серовского городского округа»

В Серове похоронили погибшего на спецоперации 26-летнего бойца Виталия Михайлова.

- Погиб 10 января 2023 года в ходе боев по освобождению города Артемовска в Донецкой Народной Республике, - рассказали в группе во «ВКонтакте» «Администрация Серовского городского округа».

Также в мэрии рассказали, что Виталий Михайлов окончил девять классов в школе №7 Серова, а затем поступил в Серовский политехнический техникум, где выучился на слесаря.

Напомним, ранее мы писали, что в зоне спецоперации во время освобождения города Артемовск в Донецкой Народной Республике погиб 36-летний Сергей Сальников из Серова.

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