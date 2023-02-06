В Нижнем Тагиле подведены итоги конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны

Учения на ЕВРАЗ НТМК. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

Подобные конкурсы проводятся ежегодно.

По результатам смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны среди предприятий и организаций Нижнего Тагила победу одержало защитное сооружение вместимостью свыше 600 человек в цехе прокатки широкополочных балок ЕВРАЗ НТМК. Также оно заняло второе место в смотре-конкурсе Свердловской области.

Помимо этого, ЕВРАЗ НТМК занял первое место в смотре-конкурсе Нижнего Тагила на лучшую организацию деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

ЕВРАЗ НТМК награжден дипломом за работу в области ГО и ЧС. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

«На ЕВРАЗ НТМК ведется серьезная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В 2022 году на финансирование мероприятий в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ было направлено более 28 млн рублей. На комбинате действует газоспасательная станция, отряд противопожарной службы, медико-санитарная часть, пять лабораторий и более 57 нештатных формирований гражданской обороны, созданных на базе цехов. Подразделения ЕВРАЗ НТМК оснащены средствами пожаротушения, автоматической пожарной сигнализацией, автоматическими установками пожаротушения, системами газоанализа. В 2022 году была модернизирована локальная система оповещения», - сообщили в компании.

«В 2022 году на предприятии проведено 4 пожарно-тактических учения, 65 учебных тренировок по эвакуации граждан в зданиях с массовым пребыванием людей, отработано 25 учебных тревог по ликвидации аварий, а также объектовая тренировка и два специальных учения. В них участвовали около двух тысяч металлургов и 100 единиц техники. На комбинате оборудовано 6 учебных классов для обучения в области ГО и ЧС, используется более 40 учебных фильмов, более 90 экземпляров учебной литературы. В 2022 году было разработано более 50 памяток для работников предприятия», - рассказал КП-Екатеринбург представитель ЕВРАЗ НТМК.