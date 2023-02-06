Специалисты выяснили, что сыр поступил с фантомной площадки из Санкт-Петербурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

На прилавки магазинов в Екатеринбурге едва не попал опасный сыр. Фальсифицированный продукт обнаружили сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области.

- В январе 2023 года в ходе анализа внесенных данных в информационную систему "Меркурий" установлено, что в адрес ООО «Агроальянс Екатеринбург» поступила молочная продукция неизвестного происхождения: сыр "Российский" в количестве 1 тонна, а также 4 тонны сыра "Голландского", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Затем специалисты выяснили, что сыр поступил с фантомной площадки из Санкт-Петербурга ООО «НОРД ВЕСТ». Сотрудники Россельхознадзора установили, что информации о том, что эта компания производит молочную продукцию, нет. Кроме того, ветеринарные сопроводительные документы и маркировка сыра, оформленные ООО «НОРД ВЕСТ», имели признаки фальсификации.

- Пищевая продукция с заведомо ложными сведениями о качестве и безопасности подлежит изъятию из обращения, - отметили в ведомстве.

ООО «Агроальянс Екатеринбург» выдано требование о приостановлении реализации молочной продукции.

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