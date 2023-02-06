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НовостиУмные вещи6 февраля 2023 9:12

В Сургуте внедряют интеллектуальную транспортную систему

В городе внедрили третий этап новой системы
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Транспортными потоками в городе управляет искусственный интеллект

Транспортными потоками в городе управляет искусственный интеллект

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сургуте завершено внедрение третьего этапа интеллектуальной транспортной системы, в рамках которого появилось программное обеспечение для четырех подсистем. Речь о центрах управления общественным транспортом, создании диспетчерской службы управления службы содержания дорог, отслеживания транспортных потоков и управления светофорами. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

Внедрять интеллектуальную транспортную систему в Сургуте начали три года назад. За это время в городе появились системы управления умными остановками, единый транспортный портал, приложения для гаджетов, где можно отслеживать движение общественного транспорта.

Также в 2023 году у горожан появится возможность ездить на автобусе с пересадками по одному билету.