Ян Алиев погиб 25 января в зоне СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время спецоперации на Украине погиб боец из Кировградского городского округа. Об этом сообщил глава округа Александр Оськин на своей странице во «ВКонтакте».

- Наш земляк Ян Минуллович Алиев погиб 25 января в зоне СВО, - сообщается на странице Александра Оськина.

Он также отметил, что погибший военнослужащий представлен к государственной награде. Прощание с Яном Алиевым состоится 7 февраля в Верхнем Тагиле.

Напомним, ранее мы писали, что жители города ЗАТО Свободный в субботу, 4 февраля, простились с 34-летним Дмитрием Исаченко. Молодой человек погиб 11 декабря, выполняя задачи специальной военной операции.

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