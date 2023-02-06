В Екатеринбурге начальник ДЭУ построил дорогу к своему коттеджу за счет города

Начальник ДЭУ потратил материалы, закупленные городом, на дорогу к своему дому Фото: Алексей БУЛАТОВ

Железнодорожный суд в Екатеринбурге вынес решение по делу бывшего начальника МБУ «Железнодорожное дорожно-эксплуатационное управление» Юрия Горланова обвиняемого по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Информация об этом содержится в картотеке суда.

В документах на сайте суда указано, что в апреле 2021 года МБУ «Железнодорожное дорожно-эксплуатационное управление» заключило контракт с компанией на поставку асфальтобетонной смеси и битумной эмульсии. Юрий Горланов узнал, что компания собирается строить дорогу в поселке Канал и поселке Волчиха Первоуральска и решил, что рабочие, используя закупленный материал, заасфальтируют заодно и проезд к его коттеджу.

- Продолжая реализовывать преступный умысел на укладку асфальтобетонной смеси и битумной эмульсии у своего жилища за счет средств МБУ «Железнодорожное ДЭУ» в сумме 1 507 896 рублей 70 копеек, не желая оплачивать за счет личных средств, Горланов Ю.А злоупотребляя своими должностными полномочиями, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы из корыстной и иной личной заинтересованности, дал указания в пределах своих полномочий бухгалтерии об оплате путем постановки визы на оплату, - указано в документах суда.

Сначала районный суд прекратил дело в связи с примирением сторон. Тем более что обвиняемый полностью возместил вред, причиненный МБУ «Железнодорожное ДЭУ». Однако прокуратура обжаловала это решение и в апелляции добилась направления дела на пересмотр. В итоге, согласно опубликованным на сайте суда данным, уголовное дело прекращено. Юрию Гарланову назначили штраф 40 тысяч рублей.