Югра попала в топ регионов по экспорту продукции

ХМАО заработал больше полумиллиона долларов на экспорте в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

По итогам 2022 года Ханты-Мансийский автономный округ попала в число лидеров по экспорту продукции. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

В прошлом году ХМАО активно экспортировал продовольствие и сельскохозяйственное сырье на общую сумму более 500 тысяч долларов. Сейчас в ХМАО обсуждается введение регионального экспортного стандарта, который будет стимулировать экспортную деятельность бизнеса, и сформирует эффективную инфраструктуру поддержки экспорта.

В программу хотят включить 15 пунктов для внедрения этого стандарта, 14 из них в Ханты-Мансийском автономном округе уже внедрено. Осталось внедрить только экспортную программу, которую могут принять этой весной.