За год в России на 60% выросло предложение по однушкам и студиям

Небольшие квартиры - главный тренд от застройщиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в России предложение по студиям и однокомнатным квартирам площадью до 20 квадратных метров выросло на 60%. Об этом сообщает портал NEWS.ru.

Чаще всего жилье небольшой площади строят в Москве и Санкт-Петербурге. Спрос в прошлом году на такое жилье снизился, при этом этот сегмент подорожал на 36% в среднем по стране.

В Москве сейчас продается порядка 800 подобных объектов, за год в столице объем предложения вырос на 55%. Студии и небольшие квартиры часто располагаются в бывших общежитиях после реконструкции либо капитального ремонта.

Квадратный метр такой жилплощади стоит 322,2 тысячи рублей, весь объект – 6,2 миллиона рублей. Цена жилья такого сегмента начинается от 3,3 миллиона рублей. За такие деньги можно приобрести апартаменты-студию площадью 11 «квадратов» на юго-востоке Москвы.

Апартаменты стоят дешевле, так как этот тип недвижимости относится к нежилым помещениям. На них не распространяется льготная ипотека.

Несмотря на снижение спроса на студии и небольшие квартиры в 2022 году, девелоперы не намерены снизать цены на такое жилье, так как именно этот сегмент является доходным и инвестиционным.