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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 7:07

На Ямале ночью горела школа-интернат

С огнем боролись шесть часов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Пожар тушили до утра

Пожар тушили до утра

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Новый Порт Ямало-Ненецкого автономного округа за несколько минут до полуночи 5 февраля в МЧС поступил тревожный сигнал о пожаре в школе-интернате. На место ЧП выехали пожарные на двух спецавтомобилях. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Огонь тушили до 6:20 утра. По итогам возгорания никто не людей не пострадал. Во время ЧП пострадали четыре школьных кабинета и три административных помещения. Теперь учеников младших классов временно переведут учиться в другой корпус.

Из-за пожара ученики школы-интерната три дня будут обучаться на дистанте, в это время их обеспечат продуктовыми наборами.