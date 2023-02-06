На Ямале ночью горела школа-интернат

Пожар тушили до утра Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Новый Порт Ямало-Ненецкого автономного округа за несколько минут до полуночи 5 февраля в МЧС поступил тревожный сигнал о пожаре в школе-интернате. На место ЧП выехали пожарные на двух спецавтомобилях. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Огонь тушили до 6:20 утра. По итогам возгорания никто не людей не пострадал. Во время ЧП пострадали четыре школьных кабинета и три административных помещения. Теперь учеников младших классов временно переведут учиться в другой корпус.

Из-за пожара ученики школы-интерната три дня будут обучаться на дистанте, в это время их обеспечат продуктовыми наборами.