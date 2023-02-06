В Екатеринбурге в ДТП пострадали три человека

Водитель Subaru Forester не пропустил BMWна повороте Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге утром, 6 февраля напротив дома на Сибирском тракте, 26, столкнулись Subaru и BMW. В ДТП пострадали две девочки и мужчина.

- По предварительной информации, водитель Subaru Forester, двигаясь по улице Сибирский тракт, со стороны переулка Базового, в сторону улицы Карьерной, при повороте налево по зеленому сигналу светофора не предоставил преимущество автомобилю BMW Х5, который двигался со встречного направления прямо, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Двух сестер, ехавших в BMW, доставили в больницу. У восьмилетней девочки диагностировали травмы головы. У 13-летней - также травмы головы и перелом нижней челюсти. За рулем иномарки находилась их 38-летняя мама со стажем вождения 11 лет. Она рассказала сотрудникам ГИБДД, что дочери были пристегнуты.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Также в больницу с различными травмами доставили 45-летнего водителя Subaru. У мужчины стаж вождения составляет 15 лет. В ГИБДД сообщили, что у его автомобиля имеются нарушения светопропускания переднего и боковых стекол.

Госавтоинспекторы напоминают водителям, что тонировка передних и боковых стекол увеличивает риск возникновения ДТП, особенно в темное время суток и в условиях плохой погоды.

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