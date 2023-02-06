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НовостиОбщество6 февраля 2023 6:11

В Нижней Туре школьник сам обустроил экотропу

Ее протяженность составляет 4,5 километра
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Подросток сам обустроил экотропу

Подросток сам обустроил экотропу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижней Туре 15-летний школьник сам обустроил экотропу длиной в 4,5 километра. По этой тропинке местные жители гуляют до водопада на Косой речке и подкармливают птиц у Лисьего Камня. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Во время обустройства экотропы подросток убирал мусор, сооружал из валежника скамейки, устанавливал на всем пути таблички с указателями и урны. К нему на помощь пришли волонтеры, горожане и друзья.

На табличках указан километраж, а также надписи «Донеси мусор до урны», «Берегите лес», «Не мусорить», «Не жги огонь – спасешь лису». Всего на пути установлено 12 скамеек и 6 мостков через ямы.