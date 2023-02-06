На установку стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге направят 50 млн рублей

Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова

На установку стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге направят 50 миллионов рублей.

- Соответствующее решение по поручению губернатора принято на заседании регионального правительства, - сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Стелу установят в Екатеринбурге на углу улиц Николая Никонова и Царской. Планируется, что работы будут закончены 10 июня.

Напомним, Екатеринбург звание «Город трудовой доблести» получил летом 2020 года. Ранее сообщалось, что всего на установку стелы потратят 159 миллионов рублей.

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