33% жителей региона уверены, что всему виной работа за компьютером Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 33% жителей страдают от хронической усталости. Чаще всего это маркетологи и административный персонал. К такому выводу пришли после опроса свердловчан специалисты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и СБЕР ЕАПТЕКА.

- Еще 17% признались, что устают от работы минимум раз в полгода, 13% - в конце каждой недели, - рассказали в пресс-службе hh.ru. - По 6% рассказали, что сильно устают в конце года и каждый месяц. И лишь 25% свердловчан не замечают за собой ничего подобного.

Опрос также показал, что 48% свердловчан считают, что это обычная усталость, накопившаяся за год. 33% жителей региона уверены, что всему виной работа за компьютером, а 29% думают, что на усталость повлияли личные семейные обстоятельства.

Также оказалось, что 21% работников давно не были в отпуске и устали из-за этого, 19% утомились из-за токсичного поведения начальства, а 17% - из-за конфликтов в рабочем коллективе. 15% жителей региона во время опроса объяснили свою усталость обострением хронической болезни и столько же появлением дополнительной нагрузки на работе. Еще 10% устают от крайне сжатых сроков работы и 6% - из-за того, что весь день на ногах.

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