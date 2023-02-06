В Екатеринбурге отметили день Шигирского идола

В 2022 году знаменитого идола увидели 16 тысяч 581 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 5 февраля отметили День Шигирского идола. Деревянный артефакт выставлен в Музее истории и археологии Урала. Накануне горожане и гости города смогли посмотреть на него бесплатно.

- Именно 5 февраля 1890 года на Втором Курьинском прииске Шигирского торфяника на глубине четырех метров было обнаружено десять крупных обломков деревянной скульптуры - так была открыта самая древняя деревянная скульптура на Земле, - сообщается на сайте «Шигир Екатеринбург».

Отметим, что в годы СССР экспонат не был представлен ни на одной выставке, а хранился в запасниках Уральского краеведческого музея. Впервые его представили публике только в 2003 году, его выставили в зале «Шигирская кладовая» в специально созданной витрине с постоянной температурой в 16 градусов. Тогда же была создана специальная подсветка для уникального артефакта.

По данным музея, в 2022 году знаменитого идола увидели 16 тысяч 581 человек, что почти на четыре тысячи выше результатов 2021 года.

В прошлом году власти Екатеринбурга объявили, что будут использовать образ Шигира для продвижения города, в том числе - во время празднования 300-летия Екатеринбурга.

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